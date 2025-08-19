Adalet Bakanlığı, "İBB borsası" iddialarına adı karışan avukat Mücahit Birinci için soruşturma izni verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adalet Bakanlığı, "İBB borsası" iddialarına adı karışan avukat Mücahit Birinci için soruşturma izni verdi

Adalet Bakanlığı, "İBB borsası" iddialarına adı karışan avukat Mücahit Birinci için soruşturma izni verdi
19.08.2025 20:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanlığı, "İBB borsası" iddialarına adı karışan avukat Mücahit Birinci için soruşturma izni verdi

Adalet Bakanlığı, "İBB borsası" iddialarına adı karışan avukat Mücahit Birinci için soruşturma izni verdi.

ÖZEL'DEN "MÜCAHİT BİRİNCİ" İDDİASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Avukat Mücahit Birinci'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada tutuklanan iş insanı Murat Kapki'yi cezaevinde ziyaret ettiğini ve "Bu ifade tutanağını imzala, 2 milyon dolar ver, tıpış tıpış git" dediğini öne sürdü.

ADALET BAKANLIĞI, SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Özel'in iddiasının ardından yeni gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı, adı Özel'in "İBB borsası" iddialarına karışan Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni verdi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mücahit Birinci'nin İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'yi cezaevinde ziyaret ettiğini ve "Bu ifade tutanağını imzala, 2 milyon dolar ver, tıpış tıpış git" dediğini iddia etmişti. Özel'in açıklamalarının ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddiaya ilişkin re'sen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kapki, Birinci'nin daha önce başka biri aracılığıyla kendisiyle görüşme isteğini ve tahliye ettirebileceğini ilettiğini öne sürdü. Tahliye olabileceği düşüncesiyle Birinci ile görüştüğünü söyleyen Kapki, "Yanında 2 nüsha halinde getirdiği 1,5 sayfalık bilgisayar yazılı metinleri bana verdi ve okumamı söyledi. Bu metinlerin içeriğinde 'şikayetimdir' başlıklı dilekçemde 4 madde halinde yazdığı hususlar bulunmaktaydı. Ben bunları okuyunca 'kimseye iftira edemeyeceğimi' söyleyip, metinde geçen hususların doğru olmadığını belirttim" dedi. Kapki, "Sonrasında yanında getirdiği metinleri benden aldı. Kendisi çıkacakken benim tahliye olup olamayacağımı kendisine sordum. Av. Mücahit Birinci de, 'Senin tercihin bu oldu' şeklinde bir cümle kurdu ve yanımdan ayrıldı" diye belirtti.

AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da,' Birinci'yi kesin ihraç istemiyle disipline sevk etmişti. Mücahit Birinci ise partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Adalet Bakanlığı, Mücahit Birinci, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı, 'İBB borsası' iddialarına adı karışan avukat Mücahit Birinci için soruşturma izni verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Johny Guitar:
    rahmetli babasını tanırdım Bahadır abi düzgün biriydi bu oğlan niye böyle oldu 4 1 Yanıtla
  • 159756Sr:
    kesin soruşturur adaletin yerini bulmasını sağlarsınız eminiz yani kesin yaparsınız sütte leke var sizde yok 3 1 Yanıtla
  • Ötüken Göktürk:
    baba hatırasına nasıl ihanet edilir en bariz örneği. Rahmetli hayatta olsaydı bunu evlatlıktan reddeder di 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
Hakim Ziyech Süper Lig’e dönüyor Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor
7 maç sonunda kalemini kırdı Acun Ilıcalı’nın takımında Sürpriz ayrılık 7 maç sonunda kalemini kırdı! Acun Ilıcalı'nın takımında Sürpriz ayrılık
Hurdaya dönen araçtan burunları kanamadan çıktılar Hurdaya dönen araçtan burunları kanamadan çıktılar
12 yaşındaki kız çocuğu kayalıklardan düşüp hayatını kaybetti 12 yaşındaki kız çocuğu kayalıklardan düşüp hayatını kaybetti
Bursa’da motosiklet kazası 1 ölü, 1 yaralı Bursa'da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Araç sahipleri dikkat Resmi Gazete’de yayımlandı, artık zorunlu olacak Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
“İşsizlik yok, iş beğenmezlik var“ sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde "İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde

19:53
İşte Putin’in telefonda Trump’a yaptığı teklif Zelenski anında reddetmiş
İşte Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 21:09:44. #7.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanlığı, "İBB borsası" iddialarına adı karışan avukat Mücahit Birinci için soruşturma izni verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.