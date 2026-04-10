Adli Emanet Bürosu'nda Ciddi Eksiklikler ve İhlaller Tespit Edildi

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın Suç Eşyası Emanet Bürosu'na yönelik denetimlerinde, muhafaza altına alınması gereken paraların ve suç eşyalarının kaydedilmediği belirlendi. Yönetmeliğe göre emanet memurunun her parayı kasa kaydına işlemesi gerektiği hatırlatılırken, av tüfeği, çakı bıçağı, senet ve mermiler gibi eşyaların da kayıt dışı kaldığı tespit edildi.

Denetimler sırasında, uyuşturucu maddelerin müsaderesine karar verilmesine rağmen tasfiyesinin yapılmadığı, emanet deposunda kapı ve pencerelerin sağlam olmadığı, havalandırmanın yetersiz olduğu ve yangına karşı yeterli tedbirlerin alınmadığı gözlemlendi. Ayrıca, uyuşturucu maddelerin konulduğu torbaların fare kemirmesi sonucu zarar gördüğü, emanet eşyalarının yıllık sayım ve kontrollerinin yapılmadığı ve bazı eşyaların depo dışında açıkta tutulduğu belirlendi.

Adli emanette kayıtlı 19.960 gram külçe altının depoda muhafaza edildiği, et ve süt ürünleri gibi muhafazası zor eşyaların emanet bürosunda bulundurulduğu tespit edildi. Geçmiş yıllardan kalma emanet eşyalarının elde tutulduğu, iadesi gereken eşyanın cumhuriyet savcısı huzurunda teslim edilmediği ve kaçak sigara, içki gibi eşyaların gümrük idaresine teslim edilmediği saptandı. Emanet bürosunda kasa bulunmadığı için kıymetli eşyaların yazı işleri müdürlüğü kasasında muhafaza edildiği ve kasanın tek kişi tarafından açılıp kapatıldığı belirlendi.