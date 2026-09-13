Adalet Bakanlığı önünde Ezgi Apartmanı kararı protestosu 3. gününde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adalet Bakanlığı önünde Ezgi Apartmanı kararı protestosu 3. gününde

Adalet Bakanlığı önünde Ezgi Apartmanı kararı protestosu 3. gününde
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, Ezgi Apartmanı davasında sanıklara verilen kararı protesto etmek için Adalet Bakanlığı önündeki eyleminin 3'üncü gününde. Kaya, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşme talebini yineledi.

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, Ezgi Apartmanı davasında sanıklara verilen kararı protesto etmek için Adalet Bakanlığı önündeki eyleminin 3'üncü gününde. Kaya, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşme talebini yineledi.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, Ezgi Apartmanı davasında "olası kastla öldürme" suçundan yargılanan sanıklara verilen 8'er yıllık hapis cezası ve tahliye kararını, Adalet Bakanlığı önünde 3. gününde protesto etmeye devam ediyor.

Ezgi Apartmanı'nda bulunan ve tadilat yapılan pastanenin sahiplerinin iktidar temsilcileriyle fotoğraflarını gösteren Kaya, "Akın Gürlek, Ezgi Apartmanı kararını gördün mü?, Ezgi Apartmanı 6 Şubat'ın adalet rezaletine sadece bir örnek, haberin var mı? 6 Şubat'ta adalet böyle mi sağlanıyor, bunun hesabını kim verecek" yazılı döviz taşıyor.

"BENİM AKLIM, KALBİM, VİCDANIM ALMIYOR"

Belirli aralıklarla yurttaşlar, Döne Kaya'nın eylemine destek vermeye devam ediyor.

Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pastane yöneticileriyle olan fotoğrafının yere konulmasına izin verilmediğini belirterek, gözyaşları eşliğinde, depremde Fuat Koku Sitesi'nde annesini, kız kardeşini, eniştesini ve 9 aylık yeğenini kaybettiğini, onların fotoğraflarını yere koymasında ise herhangi bir sıkıntı olmadığını dile getirdi.

Döne Kaya, depremin üzerinden 1314 gün geçtiğini belirterek, "Benim aklım almıyor, kalbim, vicdanım almıyor. Sizin nasıl alıyor. Bana ithamda bulunuyorlar 'amacın farklı' diye, amacınız batsın" dedi.

ADALET BAKANI GÜRLEK İLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Döne Kaya, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşme talebini yineledi.

Kaynak: ANKA

Adalet Bakanlığı, Akın Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı önünde Ezgi Apartmanı kararı protestosu 3. gününde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

14:13
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
14:01
Dev şirketin patronu yurt dışına kaçtı Savcılık yakalama kararı çıkardı
Dev şirketin patronu yurt dışına kaçtı! Savcılık yakalama kararı çıkardı
13:49
Fabrikada elektrik faciası Akıma kapılan 24 yaşındaki genç işçi feci şekilde can verdi
Fabrikada elektrik faciası! Akıma kapılan 24 yaşındaki genç işçi feci şekilde can verdi
13:24
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma Jandarmaya talimat verildi
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma! Jandarmaya talimat verildi
13:19
Dünyanın en büyüklerindendi Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı
Dünyanın en büyüklerindendi! Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı
12:46
Fındık hasadından dönerken ayağı kayıp bahçeye yuvarlanan kadın öldü
Fındık hasadından dönerken ayağı kayıp bahçeye yuvarlanan kadın öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 14:33:22. #.0.3#
SON DAKİKA: Adalet Bakanlığı önünde Ezgi Apartmanı kararı protestosu 3. gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement