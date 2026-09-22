Adalet Nöbeti 11. günde sona erdi, Döne Kaya\'nın X hesabına erişim engellendi

Adalet Nöbeti 11. günde sona erdi, Döne Kaya'nın X hesabına erişim engellendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Döne Kaya, Adalet Bakanlığı önünde 11 gündür sürdürdüğü Adalet Nöbeti'ni, Bakan Yardımcısı Can Tuncay ile görüşmesinin ardından sonlandırdı. X hesabına erişim engellenince yeni hesabından 'Hiçbir engel, haklı mücadelemizi durduramaz' diyerek takip çağrısı yaptı.
(ANKARA) - Adalet Bakanlığı önünde 11 gündür adalet nöbeti sürdüren Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya'nın X hesabı engellendi.
Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, Ezgi Apartmanı davasında sanıklara verilen cezanın ardından deprem davalarındaki "cezasızlık ve sorunlara" dikkat çekmek amacıyla Adalet Bakanlığı önünde başlattığı Adalet Nöbeti'nin 11'inci günü akşam saatlerinde Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ile görüştü. Görüşmenin ardından Kaya ve beraberindekiler, Adalet Bakanlığı önünde başlattığı Adalet Nöbeti'ni sonlandırdı.
"HİÇBİR ENGEL, HAKLI MÜCADELEMİZİ DURDURAMAZ"
Kaya'nın X hesabına erişim engellendi. Kaya, yeni X hesabı açarak, şu paylaşımda bulundu:
"11 gündür sürdürdüğümüz adalet direnişinde eski hesabım erişime kapatılmıştır. Hiçbir engel, haklı mücadelemizi durduramaz. Söyleyecek sözümüz, aranacak adaletimiz var. Dayanışmayı büyütmek için yeni hesabımı (@DoneKaya22) takip edip yayabilir misiniz?"
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