Adalet Vurgusu: Akdoğan'dan Hukuk Mesajı - Son Dakika
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Adalet Vurgusu: Akdoğan'dan Hukuk Mesajı

Adalet Vurgusu: Akdoğan\'dan Hukuk Mesajı

Alper Akdoğan, Avukatlar Günü'nde adaletin zedelendiğini ve hukukun siyasallaştığını belirtti.

05.04.2025 14:09
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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan, " Türkiye Cumhuriyeti, hukuk temelinde yükselmiş, bağımsız savunma olmadan bağımsız yargının olamayacağını bilen bir milletin eseridir. Ancak bugün, adaletin zedelendiği, hukukun siyasallaştığı, savunma makamının baskı altına alındığı bir dönemden geçiyoruz. Adalet mülkün temelidir; o temel sarsılırsa devlet de sarsılır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Akdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti, hukuk temelinde yükselmiş, bağımsız savunma olmadan bağımsız yargının olamayacağını bilen bir milletin eseridir. Ancak bugün, adaletin zedelendiği, hukukun siyasallaştığı, savunma makamının baskı altına alındığı bir dönemden geçiyoruz. Unutulmasın ki, avukatın özgür olmadığı bir ülkede millet de özgür değildir. Adalet mülkün temelidir; o temel sarsılırsa devlet de sarsılır! Bizler, Türk milletinin evlatları olarak, hukukun üstünlüğü için yılmadan mücadele edeceğiz. Tüm meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyor, adalet ve hukuk yolunda verdiğimiz onurlu mücadeleyi selamlıyorum."

Kaynak: ANKA

Avukatlar Günü, İYİ Parti, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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