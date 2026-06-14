Adalet Yürüyüşü 9. Yılında - Son Dakika
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Adalet Yürüyüşü 9. Yılında

14.06.2026 15:25
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CHP, Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'nün 9. yılını anarak adalet mücadelesini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılında gerçekleştirdiği "Adalet Yürüyüşü"nün 9'uncu yıl dönümüne ilişkin, "Hak arayanların, hukuka inananların ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyenlerin yürüyüşü sürüyor" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Yürüyüşü'nün üzerinden 9 yıl geçti. Ancak o gün atılan adımların anlamı bugün daha da büyüdü. Hak arayanların, hukuka inananların ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyenlerin yürüyüşü sürüyor. Adalet, herkes için sağlanana kadar" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Yürüyüşü 9. Yılında - Son Dakika

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