Adalet Yürüyüşü Sona Erdi - Son Dakika
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Adalet Yürüyüşü Sona Erdi

18.07.2026 12:20
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Oktay Akişli, Bolu yangınında kaybettiklerine adalet talebiyle yürüyüş düzenledi.

Haber: Erva Gün - Mehmet Oflaz Kamera: Ünal Aydın - Hakan Karaduman

(ANKARA) - Bolu Grand Kartal Otel yangınında annesi, ağabeyi ve yeğenini kaybeden Oktay Akişli'nin, bakanlık yetkililerinin de yargılanması talebiyle 11 Temmuz'da Bolu'dan başlattığı 186 kilometrelik "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü" Ulus Atatürk Heykeli önünde sona erdi. Akişli'yi, yakınlarını yangın faciasında kaybeden aileler karşıladı.

Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler adına, faciada annesi Gülçin, ağabeyi Şenol ve 11 yaşındaki yeğeni Mina'yı kaybeden Oktay Akişli'nin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi" talebiyle 11 Temmuz'da Bolu Adliyesi'nden Ankara'ya başlattığı 186 kilometrelik "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü", Ulus Atatürk Heykeli önünde sona erdi. Akişli'yi, yakınlarını yangın faciasında kaybeden aileler karşıladı.

Aileler, faciada yaşamını yitiren yakınlarının fotoğraflarının yer aldığı pankartların yanı sıra üzerinde, "Gecikmiş adalet, adalet değildir", "Grand Kartal Otel, kötülük müzesine dönüştürülsün", "Turizm Bakanı istifa", "78 canımız için buradayız", "Hiçbir makam hukuktan üstün değildir" yazılı dövizler taşıdı.

Aileler ve Oktay Akişli, Ulus Atatürk Heykeli önünde basın açıklaması yapacak.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Yürüyüşü Sona Erdi - Son Dakika

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