Adalet Yürüyüşü Tamamlandı - Son Dakika
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Adalet Yürüyüşü Tamamlandı

Adalet Yürüyüşü Tamamlandı
18.07.2026 15:47
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Bolu Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenlerin yakınları Ankara'da adalet talep etti.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişiden bazılarının yakınlarının Bolu'dan Ankara'ya başlattıkları "adalet" ve "farkındalık" yürüyüşü tamamlandı.

Yangında annesi Gülçin, ağabeyi Şenol ve 11 yaşındaki yeğeni Mina Akişli'yi kaybeden Oktay Akişli'nin girişimleriyle düzenlenen yürüyüş Ulus'taki Atatürk Anıtı önünde yapılan basın açıklamasını ardından sona erdi.

Yangında eşi ve kızını kaybeden Hilmi Altın, çıktıkları yürüyüşün kaybettikleri canların, duydukları vefanın, hukuk devletine olan inancın ve adalet arayışlarındaki kararlılığın bir ifadesi olduğunu söyledi.

Yürüyüşe adalete olan inançlarını büyütmek için çıktıklarını belirten Altın, hiçbir kararın çocuklarının gülüşünü, sevdiklerinin sıcaklığını ve kaybettiklerinin yokluğunu geri getirmeyeceğini ancak adaletin yerini bulmasının onların aziz hatırasına karşı en büyük vicdani sorumlulukları olduğunu ifade etti.

Danıştay 1. Dairesi'nin bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verdiğini hatırlatan Altın, adli sürecin en kısa sürede tamamlanması gerektiğini söyledi.

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin ve oğlunu kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay ile Oktay Akişli de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ellerinde yangında hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarını taşıyan aileler, yaşamını yitiren 78 kişi anısına gökyüzüne balon bıraktı.

Kaynak: AA

Kartalkaya, 3. Sayfa, Güncel, Ankara, Yaşam, Ulus, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Yürüyüşü Tamamlandı - Son Dakika

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