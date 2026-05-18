Adana'dan 19 Mayıs mesajı: 'Cumhuriyet sonsuza kadar var olacak'

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Başkan Vekili Geçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı verme kararını Adana'da, Adanalılardan aldığı güçle verdiğini 'Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur' cümlesiyle dile getiren Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, İzmir'in Yunan askerlerince işgal edilmeye başlamasının ardından 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlattı."

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun dört bir yanını işgal edip, Türk Milleti'ne hiçbir yerde yaşam hakkı tanımak istemeyen İngiltere, Fransa ve İtalya; taşeronları Yunanistan'ı İzmir'e çıkararak, Türk Milleti'ne son darbeyi vurmak için harekete geçti. Fakat tahmin etmedikleri; Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk gibi dünyanın gelmiş geçmiş en büyük önderlerinden birinin Milli Mücadele için ayağa kalkmış olmasıydı.

İmparatorluğun teslim olmasına ve vatanın düşman çizmeleri altında ezdirilmesine karşı harekete geçen Mustafa Kemal Atatürk, milletinden aldığı gücü de yanında hissederek Samsun'a çıktı ve 19 Mayıs 1919'da vatanı aydınlatacak olan meşaleyi yaktı. Böyle başlayan Milli Mücadele, savaş meydanlarında tarihi bir zafere dönüştü. Mustafa Kemal Atatürk ardından çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu.

"CUMHURİYET SONSUZA KADAR VAR OLACAK"

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurmasının ardından 19 Mayıs'ı gençlere bayram olarak armağan etmiştir. Türk milleti için böylesine önemli bir günü, emanet ettiği gençlere armağan ederek, onlara olan inancını bütün dünyaya anlatan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıkları ve kurduğu Cumhuriyet sonsuza kadar var olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle gençlerimizin, milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum."