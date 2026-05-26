Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Geçer'den Kurban Bayramı Mesajı

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Kurban Bayramı mesajında, dayanışma, kardeşlik ve toplumsal birlik vurgusu yaparak, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için belediye ekiplerinin görev başında olacağını belirtti.

Güngör Geçer, Kurban Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Geçer mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı; paylaşmanın, dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna zamanlardır. Bayramların; toplumsal birlikteliğimizi güçlendiren, sevgi ve hoşgörüyü büyüten önemli değerler olduğuna inanıyoruz."

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve yaşam kalitesinin yükselmesi için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte büyük bir özveriyle çalışmayı sürdürüyoruz. Bayram süresince de vatandaşlarımızın rahat ve güvenli bir bayram geçirmesi adına tüm birimlerimiz görevlerinin başında olacaktır.

Bu anlamlı günlerin; ülkemize sağlık, huzur, bereket ve güzel yarınlar getirmesini diliyor, başta Adanalı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ve İslam Alemi'nin Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."