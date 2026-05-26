Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Geçer'den Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Geçer'den Kurban Bayramı Mesajı

26.05.2026 11:27  Güncelleme: 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Kurban Bayramı mesajında dayanışma ve kardeşlik vurgusu yaparak, belediye ekiplerinin bayram süresince görev başında olacağını bildirdi.

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Kurban Bayramı mesajında, dayanışma, kardeşlik ve toplumsal birlik vurgusu yaparak, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için belediye ekiplerinin görev başında olacağını belirtti.

Güngör Geçer, Kurban Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Geçer mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı; paylaşmanın, dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna zamanlardır. Bayramların; toplumsal birlikteliğimizi güçlendiren, sevgi ve hoşgörüyü büyüten önemli değerler olduğuna inanıyoruz."

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve yaşam kalitesinin yükselmesi için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte büyük bir özveriyle çalışmayı sürdürüyoruz. Bayram süresince de vatandaşlarımızın rahat ve güvenli bir bayram geçirmesi adına tüm birimlerimiz görevlerinin başında olacaktır.

Bu anlamlı günlerin; ülkemize sağlık, huzur, bereket ve güzel yarınlar getirmesini diliyor, başta Adanalı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ve İslam Alemi'nin Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."

Kaynak: ANKA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Geçer'den Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı 3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama... Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Zaniolo Udinese’ye veda etti Galatasaray’a dönüyor Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi

11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
11:00
Elazığ’da 4 saatte 2 deprem Vatandaşlar diken üstünde
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
10:50
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 12:06:10. #7.13#
SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Geçer'den Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.