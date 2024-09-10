Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ağaç kesimi iddialarını yanıtladı - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ağaç kesimi iddialarını yanıtladı

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir ilçesindeki Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru civarındaki ağaç kesimine ilişkin suçlamalara cevap verdi. Karalar, hiçbir yerde ağaç kesimi yapmadıklarını belirtti ve kesilen ağaçlarla ilgilerinin olmadığını vurguladı.

10.09.2024 12:34  Güncelleme: 14:02
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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir ilçesindeki Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru civarındaki ağaç kesimine ilişkin, "Büyükşehir olarak hiçbir yerde ağaç kesimi yapmamız söz konusu bile değil" dedi.

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'nda yapılan ağaç kesimine ilişkin Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu'nun Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik suçlamalarına, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yanıt verdi.

Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi:

"Büyükşehir olarak hiçbir yerde ağaç kesimi yapmamız söz konusu bile değil. 23 Temmuz 2024 tarihinde bize resmi bir yazı gönderiliyor ve 'İlimiz amatör futbol takımlarının başarılı olmalarından dolayı bir üst lige yükselen takımlarımızın müsabakalarını yapabileceği kriterlere uygun futbol sahaları bulunmadığından, ilimiz kulüpleri müsabakalarını diğer illerde oynamak zorunda kalmaktadır' diyerek, yeni düzenleme için bölgede ağaç kesimi yapılması gerektiğini iletiyorlar ve kesimin bizim tarafımızdan gerçekleştirilmesi istiyorlar. Seyirci tribünü etrafında yer alan ve tehlike arz ettiği ifade edilen ağaçların ivedi olarak kesilmesi işinin bizim tarafımızdan yapılması talep edilmiş ve bir yazı ile bize başvurulmuş. Biz de 1 Ağustos.2024 tarihinde şöyle cevap vermişiz: 'Bu bizim işimiz değil, biz bunu yapamayız.'

"TMMOB'un ağaç kesimini Büyükşehir'e yıkmasının nedeni anlayamadım"

Kesilen ağaçlarla bizim ilgimiz, alakamız yoktur. Benim de başkanlık yaptığım ve çok saygı duyduğum Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'nin (TMMOB) ağaç kesimini Büyükşehir'e yıkmasının nedeni anlayamadım. Yanlış olmuştur. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu'nun açıklamasında, kesim yapılan bölgedeki araçların Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu bilgisi de doğru değil. Oradaki hiçbir araç bizim aracımız değil. Araçlar bizim değil, ağaçları kesen de Büyükşehir Belediyesi değil. Buna rağmen İKK'nin bu kesimi Büyükşehir yapmış gibi açıklamalarda bulunması beni çok şaşırttı. Doğru olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ağaç kesimi iddialarını yanıtladı - Son Dakika

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