Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü silahlı saldırıya uğradı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük, belediye binasında kimliği meçhul bir kişinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Güdük, vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralandı ve hastanede ameliyata alındı.

12.02.2024 13:50  Güncelleme: 13:52
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük Belediye binasında kimliği meçhul bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Güdük, hastanede ameliyata alındı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar\'ın Özel Kalem Müdürü silahlı saldırıya uğradı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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