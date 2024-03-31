Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Oyunu Kullandı

Erzurum ve Iğdır'da evde bakım hastaları ve yaşlılar oy kullandı

Erzurum ve Iğdır'da evde bakım hastaları, yaşlı ve engelli vatandaşlar, belediye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla oy kullandı. Erzurum'da evde bakım hastaları, yaşlı ve engelliler oy kullanmak için evlerinden alınarak okullara götürüldü. Horasan ilçesinde 84 yaşındaki şeker hastası Sıdıka Bayçöl, ambulansla oy kullanacağı okula götürüldü. Iğdır'da ise evde bakım hastaları ve yaşlılar, belediye ve sağlık ekipleri tarafından okullarda oy kullandı.