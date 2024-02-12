Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, silahlı saldırıya uğrayan mesai arkadaşının tedavisinin devam ettiğini açıkladı - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, silahlı saldırıya uğrayan mesai arkadaşının tedavisinin devam ettiğini açıkladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, silahlı saldırıya uğrayan mesai arkadaşının tedavisinin devam ettiğini açıkladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bugün öğle saatlerinde makamında silahlı saldırıya uğrayan Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'ün tedavisinin devam ettiğini duyurdu. Karalar, umutlarının yüksek olduğunu ve dualarının Samet için olduğunu belirtti.

12.02.2024 17:44  Güncelleme: 17:46
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Silahlı saldırıya uğrayan mesai arkadaşımız, kardeşimiz Samet Güdük'ün tedavisi devam ediyor. Umudumuz yüksek, dualarımız Samet için" dedi.

Başkan Karalar, bugün öğle saatlerinde makamında silahlı saldırıya uğrayan Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'ün tedavisinin devam ettiğini duyurdu. Karalar'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Silahlı saldırıya uğrayan mesai arkadaşımız, kardeşimiz Samet Güdük'ün tedavisi devam ediyor. Umudumuz yüksek, dualarımız Samet için…"

Kaynak: ANKA

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