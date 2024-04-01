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Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini CHP Adayı Zeydan Karalar Kazandı - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini CHP Adayı Zeydan Karalar Kazandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini CHP Adayı Zeydan Karalar Kazandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yapılan sayımlar sonucunda, CHP adayı Zeydan Karalar'ın zaferi kesinleşti. Karalar, rakiplerini geride bırakarak Adana'nın yeni büyükşehir belediye başkanı oldu.

01.04.2024 03:33
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Zeydan Karalar kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini CHP Adayı Zeydan Karalar Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini CHP Adayı Zeydan Karalar Kazandı - Son Dakika
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