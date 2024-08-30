Adana Büyükşehir Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı'nı Halk Jürisi ile onaylayacak

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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı'nın son aşamasında 1 Eylül 2024 Pazar günü 14.00 ile 17.00 saatleri arasında "Halk Jürisi" toplayacak.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın seçim taahhütlerinden yola çıkarak Adana'yı "varsıl, güvenli ve keyifli" kılacak faaliyetler, önce belediyenin tüm birimleri ile yapılan görüşmelerle belirlendi. Ortaya çıkan 2025-2029 Stratejik Planı'nı iki farklı çalıştayda meslek kuruluşları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensupları ile tartışmaya açıldı.

Çalıştaylar ve yapılan çevrimiçi anketlerle geliştirilen taslağın nihai hali gelecek ay Belediye Meclis gündemine gelmeden önce, 1 Eylül 2024 Pazar günü 14.00 ile 17.00 saatleri arasında halkın onayına sunulacak. Bağımsız, uzman bir kuruluş tarafından yaş, cinsiyet, meslek ve coğrafi temsil gözetilerek tamamen tesadüfi olarak belirlenen jüri üyeleri stratejik plan taslağını oylayacak.

Halk Jürisi; taslak planın faaliyetlerini daha sonra katılımcı bütçe yöntemi kullanarak önceliklendirecek.