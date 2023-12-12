Adana Büyükşehir Belediyesi aralık ayı meclis toplantısının ikinci oturumu yapıldı

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi•
Adana Büyükşehir Belediyesi aralık ayı meclis toplantısının ikinci oturumu gerçekleştirildi.
Meclis Başkan Vekili Mustafa Bayar'ın başkanlığındaki toplantıda, önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.
Gündem dışı konuşmaların yapıldığı oturumda bazı teklifler görüşüldü.
Toplantı, yarın 14.00'e ertelendi.
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