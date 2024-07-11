Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Stratejisi Atölyesi düzenledi - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Stratejisi Atölyesi düzenledi

Adana Büyükşehir Belediyesi, gençlerle ikinci 5 yıllık hizmet sürecini planlamak için 'Gençliğin Yüzleri Adana Gençlik Stratejisi Atölyesi' çalışması gerçekleştirdi. Atölye çalışmasında, Adana'nın nasıl bir şehir olması gerektiği ve gençlerin talepleri ele alındı.

11.07.2024 11:49  Güncelleme: 13:05
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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi, ikinci 5 yıllık hizmet sürecini gençlerle planlamak için 'Gençliğin Yüzleri Adana Gençlik Stratejisi Atölyesi' çalışması gerçekleştirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Sosyal İklim Derneği ve Uluslararası Demokratik Enstitüsü (NDI Türkiye) ortaklığında düzenlenen 'Gençliğin Yüzleri Adana Gençlik Stratejisi Atölyesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik planlama ve politika önerileri tartışıldı. Genç gönüllüler, sivil aktörler ve belediye temsilcilerinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen atölye çalışmasında, "Nasıl Bir Adana" teması işlendi. Etkinlik, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Ayten Dolançay'ın stratejik plan sürecini anlatmasıyla başladı.

Varsıl, güvenli ve keyifli Adana teması

Atölye çalışmasında, varsıl, güvenli ve keyifli bir kent hayalinden yola çıkılarak, kurumsallaşmış işleyiş, birimler arası doğru koordinasyon, donanımlı personel, gelişmiş mali ve bilgi yönetim sistemine sahip, güçlü bir şehir tezahürü ortaya konuldu.

İnsan onuruna yakışır yaşama biçimi

İnsan onuruna yakışır bir yaşam biçiminin üzerinde durulduğu atölye çalışmasında, halkın, temel ihtiyaçlarını rahatlıkla giderdiği, insanların sağlığa, eğitim hizmetlerine ve bilgiye kolay erişebildiği, belediye hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanacağı bir tablo üzerine konuşuldu. Gençlerin ilgiyle katılım sağladığı atölyede, idari ve toplumsal olarak yokluğu, yoksulluğu ve yoksunluğu azalmış, varsıllaşmış bir şehir hedefi paylaşıldı.

Gençlerin talepleri dinlendi

Atölyenin devamında, 'Gençliğin Politika Önerileri' başlıklı sunum gerçekleştirildi. Sunumda gençler, stratejik planlama süreci için belediye temsilcilerinden neler talep ettiğini aktardı. Sunumdan sonra katılımcılar politika önerileri sayısına göre gruplara ayrılarak, her gruptan bir belediye temsilcisi 'Gençliğin Yüzleri – Yerel Gençlik Stratejisi Atölye Çalışması' düzenledi.

'Gençliğin Yüzleri Adana Gençlik Stratejisi Atölyesi' kapsamında politika önerileri 'Genç Kadınlar için Kent İçi Ulaşım Güvenliği', 'Sosyal ve Kültürel İmkanların Çoğaltılması ve Erişilebilir Olması', 'Yerel Hizmetlerde Eşitsizlik ve Genç Kadınların Karşılaştığı Ayrımcılık' başlıkları altında sunuldu.

Kaynak: ANKA

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