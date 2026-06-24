Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Çalışana Yönelik İddialara Tepki: "Ayrımcı ve Cinsiyetçi Anlayışların Yansıması" - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Çalışana Yönelik İddialara Tepki: "Ayrımcı ve Cinsiyetçi Anlayışların Yansıması"

24.06.2026 11:44  Güncelleme: 13:00
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Adana Büyükşehir Belediyesi, boşanma sürecindeki kadın çalışanının eşi tarafından ısrarlı takip, dijital şiddet ve itibarsızlaştırmaya maruz kaldığını belirterek, kadın çalışanının yanında olduklarını açıkladı.

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, boşanma sürecindeki kadın çalışanının eşi tarafından ısrarlı takibe, dijital şiddete ve itibarsızlaştırma girişimlerine maruz kaldığını belirterek, "Bir kadın çalışanın meslektaşlarıyla ya da yöneticileriyle aynı ortamda bulunmasını hedef alan, bundan çeşitli ithamlar üretmeye çalışan yaklaşımlar; çalışma yaşamında kadınların varlığını sorgulayan ayrımcı ve cinsiyetçi anlayışların yansımasıdır" açıklamasını yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, boşanma sürecindeki bir kadın çalışanın eşi tarafından sistematik biçimde rahatsız edildiği, takip edildiği ve çeşitli baskılara maruz bırakıldığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir boşanma sürecinde bulunan kadın çalışanımız, boşanma aşamasındaki eşi tarafından sistematik biçimde rahatsız edilmekte, takip edilmekte ve çeşitli şekillerde baskıya maruz bırakılmaktadır. Bu süreçte çalışanımızın görev yaptığı belediye aracının trafikte takip edilmesi, görev yerine geldiği sırada görüntülerinin alınması ve sonrasında bu görüntülerin gerçek dışı ve yanıltıcı ifadelerle sosyal medya hesapları üzerinden servis edilerek hem çalışanımızın hem de kurumumuzun hedef gösterilmesi kabul edilemez bir durumdur."

İşin doğası gereği kadınlar ve erkekler çalışma yaşamında birlikte görev yapmaktadır. Bir kadın çalışanın meslektaşlarıyla ya da yöneticileriyle aynı ortamda bulunmasını hedef alan, bundan çeşitli ithamlar üretmeye çalışan yaklaşımlar; çalışma yaşamında kadınların varlığını sorgulayan ayrımcı ve cinsiyetçi anlayışların yansımasıdır. Çalışanımızın ve ilgili yöneticilerimizin çalışma performansı, görev anlayışı ve kamu hizmetine bağlılığı bu tür saldırılarla tartışılır hale getirilemez. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak kadın çalışanımızın ve yöneticilerimizin yanında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Kadınlara yönelik şiddetin, ısrarlı takibin, dijital şiddetin, itibarsızlaştırma girişimlerinin ve ekonomik şiddetin her türlüsünün karşısındayız.

Bu olay yalnızca bir kişinin özel yaşamına müdahale değil, aynı zamanda bir kadının çalışma yaşamından uzaklaştırılmasına yönelik şiddetin bir parçasıdır. Kadınların ekonomik bağımsızlığını zayıflatmayı, iş yaşamındaki varlığını tartışmalı hale getirmeyi ve onları çalışma hayatından çekilmeye zorlamayı amaçlayan bu tür davranışları sıradan bir 'aile meselesi' olarak değerlendirilemez. Belediyemiz, daha önce 11.03.2022 tarihli Belediye Meclisimiz 58 Sayılı Kararı ile kabul ettiği Hane İçi Şiddetle Mücadele Politika Belgesi ile kadına yönelik şiddetin ve hane içi şiddetin çalışma hayatını doğrudan etkileyen bir sorun olduğunu kabul etmiş; şiddete maruz kalan çalışanlarına destek vermeyi, çalışma yaşamından dışlanmalarına izin vermemeyi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile şiddetsizlik normunu benimsemeyi taahhüt etmiştir.

Çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini ve çalışma barışını korumak konusunda hassasiyetimiz en üst düzeydedir. Bir kadın çalışana yönelik ısrarlı takip ve itibarsızlaştırma girişimlerinden hareketle belediyemizin hizmetlerini tartışmaya açmaya çalışmak, şiddeti görünmez kılan ve asıl sorunu perdeleyen bir manipülasyondur. Belediyemizin kurumsal itibarı da kadın çalışanımıza yönelen bu saldırıların bir parçası haline getirilmek istenmektedir. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak; kadınların eşit, güvenli ve şiddetten uzak bir çalışma yaşamına sahip olma hakkını savunmaya, kadın çalışanlarımızın yanında durmaya ve şiddetin her türüne karşı mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Çalışana Yönelik İddialara Tepki: 'Ayrımcı ve Cinsiyetçi Anlayışların Yansıması' - Son Dakika

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