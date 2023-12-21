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Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu: 5 Tutuklama

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı. İhaleye fesat karıştırıldığı ve rüşvet alındığı iddiaları üzerine yapılan operasyonda, belediye başkanının danışmanları ve firma yöneticileri de yer alıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi\'nde Rüşvet Operasyonu: 5 Tutuklama
21.12.2023 - 19:09,
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Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik, rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliğince, Adana Büyükşehir Belediyesinde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" iddiasıyla 18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlarından Mürüvet S. ile 2 belediye çalışanı, 3 reklam firması yöneticisi ve 4 firma çalışanı sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine götürüldü.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Mürüvet S. ve belediye çalışanı Mehmet İlker T ile firma yöneticileri Semih G, Tahir Cem U. ve Süleyman A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği, Adana Büyükşehir Belediyesinde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" yönünde Nisan 2022'de aldığı bir ihbar üzerine teknik ve fiziki takip başlatmıştı.

Bu kapsamda 18 Aralık'ta operasyon düzenleyen ekipler, Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlarından Mürüvet S'nin de aralarında olduğu 10 zanlıyı gözaltına almıştı.

Ekipler, belediye binasında da arama yapmıştı.

Kaynak: AA
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