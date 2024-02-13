Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük\'ün Cenaze Töreni Düzenlenecek

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, dün öğle saatlerinde makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Büyükşehir Belediyesi bürokratı Samet Güdük'ün bugün toprağa verileceğini duyurdu. Başkan Karalar, "Yeri hiç dolmayacak…Mesai arkadaşımız, Özel Kalem Müdür Vekilimiz Samet Güdük için 13 Şubat Salı günü 11.30'da Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde tören düzenlenecek, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Seyhan Karayusuflu köy mezarlığına defnedilecektir" dedi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, dün öğlen saatlerinde makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Başkan Karalar, Güdük'ün bugün Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceğini duyurdu.
Karalar'ın x hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Yeri hiç dolmayacak… Bugün öğle saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybeden yakın mesai arkadaşımız, Özel Kalem Müdür Vekilimiz Samet Güdük için 13 Şubat Salı günü 11.30'da Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde tören düzenlenecek, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Seyhan Karayusuflu köy mezarlığına defnedilecektir. Samet kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum."
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