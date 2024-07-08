Adana Büyükşehir Belediyesi Personeline Çocuk Hakları Eğitimi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana Büyükşehir Belediyesi Personeline Çocuk Hakları Eğitimi Verildi

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Her Yer Çocuk Derneği iş birliğiyle belediye personeline çocuk hakları konusunda eğitim verildi. Eğitimlerde çocuk haklarına yerel yönetimlerin çocuk hizmetleri açısından bakış sunuldu.

08.07.2024 11:36  Güncelleme: 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Her Yer Çocuk Derneği iş birliğiyle belediye personeline çocuk hakları konusunda eğitim verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Her Yer Çocuk Derneği iş birliğiyle personele yönelik kapasite geliştirme eğitimleri düzenlendi.

4 gün süren eğitimin ilk gününde çocuk hakları konusundaki bilinç ve farkındalığı artırmak amacıyla "Çocuk Hakları Neden? Nasıl? Nerede" başlığıyla sunum yapıldı. Eğitimin ikinci gününde "Çocuklarla Doğru İletişim", üçüncü gününde "Çocuk İstismarı Karşısında Güçlü Çocuklar ve Ebeveynler", dördüncü ve son gününde ise "Çocuklar Yerel Yönetime Nasıl ve Ne Kadar Katılabilir"  ve "Çocuk ve Kent Hakkı" başlığı tartışıldı.

Eğitimlerde, Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi, Çocuk Koruma Kanunu gibi temel metinlerden yola çıkılarak; Belediyeler Kanunu ve Belediyeler Birliği'nin ilgili maddeleri ile bağlantı kurularak, çocuk haklarına yerel yönetimlerin çocuk hizmetleri açısından bakış sunuldu.

Seminer süresince interaktif bir biçimde video, şarkı, slayt, grup ve drama çalışmaları gerçekleştirildi. Katılımcılar ile Adana'da yaşayan çocukların gözünden çocuk hakları konuşuldu. Adana'da çocuk haklarının geliştirilmesi ve belediyenin çocuk hakları konusunda yaptığı, yapabileceği çalışmalara yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Seminerlere toplamda 110 personel katılım sağladı. Seminer sonunda personele bir değerlendirme ve geri dönüş formu iletildi.

Kaynak: ANKA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çocuk, Adana, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediyesi Personeline Çocuk Hakları Eğitimi Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:59 Maaşı 10 bin TL’nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak Maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak
10:04 Resmi sonuçlar geldi Fransa’da seçimlerin galibi “Filistin’i tanıyacağız“ diyen ittifakın lideri Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri
09:44 Hafta sonu eğlencesi felaketle noktalandı İki iş insanı da artık hayatta değil Hafta sonu eğlencesi felaketle noktalandı! İki iş insanı da artık hayatta değil
08:58 Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı
08:54 Bakan Bolat’a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı Bakan Bolat'a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı
11:49 Ehliyet almak artık daha zor Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
11:43 Şampiyonluğu kafaya koymuş Jose Mourinho’dan taraftarı havalara uçuracak sözler Şampiyonluğu kafaya koymuş! Jose Mourinho'dan taraftarı havalara uçuracak sözler
11:41 Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti! Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması
11:09 Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal’ın oğlu Yaman’la görüntülendi Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi
11:09 Gol atamadan yarı finale çıktılar EURO 2024’e damga vuran istatistik Gol atamadan yarı finale çıktılar! EURO 2024'e damga vuran istatistik
10:46 Arkeologlardan önemli keşif Kanalizasyonda Yunan tanrısı heykeli buldular Arkeologlardan önemli keşif! Kanalizasyonda Yunan tanrısı heykeli buldular
10:30 KAP açıklaması geldi Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor KAP açıklaması geldi! Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor
10:24 Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı
10:04 1 milyon kişi tehdit altında Beryl Kasırgası, ABD’yi alarma geçirdi 1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 12:36:27. #1.11#
SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediyesi Personeline Çocuk Hakları Eğitimi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement