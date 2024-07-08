Adana Büyükşehir Belediyesi Personeline Çocuk Hakları Eğitimi Verildi

Güncel

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Her Yer Çocuk Derneği iş birliğiyle belediye personeline çocuk hakları konusunda eğitim verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Her Yer Çocuk Derneği iş birliğiyle personele yönelik kapasite geliştirme eğitimleri düzenlendi.

4 gün süren eğitimin ilk gününde çocuk hakları konusundaki bilinç ve farkındalığı artırmak amacıyla "Çocuk Hakları Neden? Nasıl? Nerede" başlığıyla sunum yapıldı. Eğitimin ikinci gününde "Çocuklarla Doğru İletişim", üçüncü gününde "Çocuk İstismarı Karşısında Güçlü Çocuklar ve Ebeveynler", dördüncü ve son gününde ise "Çocuklar Yerel Yönetime Nasıl ve Ne Kadar Katılabilir" ve "Çocuk ve Kent Hakkı" başlığı tartışıldı.

Eğitimlerde, Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi, Çocuk Koruma Kanunu gibi temel metinlerden yola çıkılarak; Belediyeler Kanunu ve Belediyeler Birliği'nin ilgili maddeleri ile bağlantı kurularak, çocuk haklarına yerel yönetimlerin çocuk hizmetleri açısından bakış sunuldu.

Seminer süresince interaktif bir biçimde video, şarkı, slayt, grup ve drama çalışmaları gerçekleştirildi. Katılımcılar ile Adana'da yaşayan çocukların gözünden çocuk hakları konuşuldu. Adana'da çocuk haklarının geliştirilmesi ve belediyenin çocuk hakları konusunda yaptığı, yapabileceği çalışmalara yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Seminerlere toplamda 110 personel katılım sağladı. Seminer sonunda personele bir değerlendirme ve geri dönüş formu iletildi.