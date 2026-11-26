(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde yürütülen yağmur ve içme suyu altyapısı çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde yağmur suyu ve içme suyu altyapısını yenilemek için çalışma başlattı. Eski boruların daha dayanıklı hatlarla değiştirildiği çalışmalarla, bölgede taşkın riskinin azaltılması hedefleniyor. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, ASKİ ekiplerinin yürüttüğü altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Bölgede kış aylarında DSİ'ye ait sulama kanalında taşkın yaşandığını belirten Güngör Geçer, "Burada PTT Evleri'ndeki DSİ'nin sulama kanalında zaman zaman kış aylarında taşkınlar oluyordu. DSİ buradaki kanal çalışmalarını genişleterek taşkınları önlemek için çalışma yapacak. Biz de bölgede kış aylarında yaşanan taşkınları önlemek amacıyla eski 800'lük CTP boruları, dayanıklı düktil borularla değiştiriyoruz. Böylece taşkın riskini azaltıyor, yağmur suyu deşarjını sağlıyor ve içme suyu hatlarımızı yeniliyoruz. Yüreğir'imize ve Adana'mıza hayırlı olsun." diye konuştu.