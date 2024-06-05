Adana Büyükşehir Belediyesi U16 Kız Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonu

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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (ABBSK) U16 (16 yaş altı) Kız Basketbol Takımı, büyük bir başarıya imza atarak, Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonluğun ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret eden oyuncular, şampiyonluk madalyasını, Karalar'a takdim etti.

Türkiye Şampiyonluğu'nu 286 kulüp arasından kazanan ve biri U18 olmak üzere 6 oyuncusu Milli Takım'a seçilen takım, toplam 4 ödülle döndü. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Kararlar, oyuncuların elde ettiği büyük başarı ile doğru yolda olduklarına inançlarının pekiştiğini söyledi.

"Adana'yı gururlandırdınız"

Şampiyon sporcuları kutlayan Başkan Zeydan Karalar, "Böylesine ender kazanılan bir başarı elde etmeleri, çok önemli. Bu başarının temelinde, hem sporcuların hem de teknik ekibin, aynı zamanda sporcuların ailelerinin emeği, çabası, inancı var. Liderler hedef gösterir ama uygulayıcılar bunun gereklerini yerine getiremezse başarı olmaz. Bu başarıda, tüm tarafların işini çok iyi yaptığını görüyoruz. Adana'yı gururlandırdınız. Adana'nın daha önce görmediği bir başarı elde ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bizim spor anlayışımızda ve spora bakışımızda hazır takımı alıp yürümek yok. Sıfırdan bir takım oluşturup başarıyı hedefleyen bir tarzımız var. Bu başarının arkasında ciddi emek ve sabır mevcut" dedi.

Kazandıkları madalyayı Başkan Zeydan Karalar'a 'Turnuvanın En Değerli Oyuncusu' seçilen takım kaptanı Berfin Ada Şahin taktı. Karalar da oyunculara tablet hediye etti.

Takımı, Milli Takım başantrenörü Murat Kaya çalıştırıyor, yardımcı antrenörlükleri ise Alper Yıldırım ve Emin Tufan yürütüyor.

"Başkan Zeydan Karalar'ın desteğiyle hedeflerimize yürüyoruz"

Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Kadir Özdemir ise takımın başarısını şöyle değerlendirdi:

"Sporcuların Adanalı olmaları çok önemli. Amacımız Türk sporuna oyuncu kazandırmak, destek olmak, gençlerde, çocuklarda spor kültürü oluşturmak. Tabandan tavana başarı hedefimiz var. Kulübümüz 13 branşta faaliyet gösteriyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar'ın bizlere verdiği destekle hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz."