Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Arasında Bağımlılık İle Mücadele Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Arasında Bağımlılık İle Mücadele Protokolü İmzalandı

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında bağımlılık riski taşıyan bireyler için iş birliği çalışmaları başladı. Uzman ekipler, bağımlı bireylere yönelik yaklaşımlar üzerinde bilgi alışverişinde bulundu.

25.03.2025 10:48  Güncelleme: 12:13
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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay arasında imzalanan protokol kapsamında iş birliği çalışmaları başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nden uzman bir ekip YEDAM'ı ziyaret etti.

Ziyarette YEDAM uzmanlarıyla iş birliği konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu. Adana Büyükşehir Belediyesi uzman ekibine, YEDAM'ın çalışma usülleri, bağımlı bireye ve ailelerine yaklaşım tekniklerine ilişkin genel sunum yapıldı.

Toplantıda, Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık Merkezi uzman psikologları ve vaka çalışanları, bağımlılık riski taşıyan veya bağımlılık süreci içerisinde bulunan bireylere yaklaşım konusunda bilgilendirildi. Özellikle psikoterapi süreçlerinde destekleyici yaklaşımlar ve bağımlı bireylerin ve ailelerinin YEDAM'a yönlendirilme mekanizmaları ele alındı.

İki kurum arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, bağımlılığı olan bireylerin ve ailelerinin YEDAM'a yönlendirilme süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik gündemler ele alınarak, YEDAM hizmetlerinin gizlilik çerçevesinde ve ücretsiz olması özellikle vurgulandı.

Eğitim, Uzman Psikolog Dilara Demircan tarafından verilirken; toplantıya Türkiye Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Müdür Yardımcısı Mert Şerbetçi de katıldı. İş birliği ziyareti ve eğitim çalışmasında Adana Büyükşehir Belediyesi adına; Klinik Psikolog Melike Manga, Klinik Psikolog Gamze Özer, Uzman Psikolog Funda Özelsancak, Psikolog Doğuş Ceran, Sosyolog-Aile Danışmanı Tuba Aktaş ve Adli Toksikolog Dr. Aybike Dip yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Arasında Bağımlılık İle Mücadele Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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