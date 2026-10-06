Adana Çukurova'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı açıldı, diğer ilkokullara da açık olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana Çukurova'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı açıldı, diğer ilkokullara da açık olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Çukurova\'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı açıldı, diğer ilkokullara da açık olacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı ve Fundacion Mapfre işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında Adana Çukurova'da yapılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı açıldı. Açılışta trafik polisleri öğrencilere uygulamalı eğitim verdi, park il genelindeki diğer ilkokullara da açık olacak.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki ilkokulda inşa edilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın açılışı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Fundacion Mapfre işbirliğiyle yürütülen "Şehrin Akıllı Çocukları Projesi" kapsamında Çukurova Kaymakamlığı ile Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Kurttepe Borsa İstanbul İlkokulu'nda yapılan parkın açılışı için tören düzenlendi.

Kaymakam Hakan Alkan, törende, parkla öğrencilerin teorik trafik bilgilerini uygulamalı olarak pekiştirmelerini amaçladığını söyledi.

Açılışın ardından trafik polisleri, öğrencilere parkta trafik kuralları hakkında uygulamalı eğitim verdi.

Parkın il genelindeki diğer ilkokul öğrencilerinin de kullanımına açık olacağı belirtildi.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun İlhan ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Hüseyin Türkay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Kavak ve AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Cemal Akın da katıldı.

Kaynak: AA
Milli Eğitim BakanlığıÇukurovaEğitimGüncelTrafikÇocukAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı
Kuyumcukent’te 420 milyon TL’lik dev vurgun Altınları eritip ’İflas ettik’ dediler Kuyumcukent'te 420 milyon TL'lik dev vurgun! Altınları eritip 'İflas ettik' dediler
İncirlik Üssü’nü karıştıran taciz skandalı ABD’li kadın astsubay soluğu karakolda aldı İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime... Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime...
Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak
13:51
Gençlerbirliği’nde Metin Diyadin dönemi sona erdi
Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi
13:29
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel’i kızdırdı: Hain oğlu haindir
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel'i kızdırdı: Hain oğlu haindir
13:27
İnfial yaratan görüntü Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı
İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı
13:24
Okan Buruk’tan sürpriz karar Takımın vazgeçilmezi yedek kalacak
Okan Buruk'tan sürpriz karar! Takımın vazgeçilmezi yedek kalacak
13:12
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 14:19:27. #7.12#
SON DAKİKA: Adana Çukurova'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı açıldı, diğer ilkokullara da açık olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei