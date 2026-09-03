Adana Çukurova'da çöp ve molozlarda çıkan yangın ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Adana Çukurova'da çöp ve molozlarda çıkan yangın ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü

Adana Çukurova\'da çöp ve molozlarda çıkan yangın ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü
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Adana'nın Çukurova ilçesinde çöp ve molozların bulunduğu alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri ağaçlık alana sıçramadan söndürdü ve soğutma çalışmalarına başladı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çöp ve molozların bulunduğu alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde çöp ve molozların bulunduğu yerde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ile polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevler ağaçlık alana sıçramadan yangını söndürdü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana Çukurova'da çöp ve molozlarda çıkan yangın ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Çukurova'da çöp ve molozlarda çıkan yangın ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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