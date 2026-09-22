Adana Çukurova'da işçilerin ihbarıyla kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Adana Çukurova'da işçilerin ihbarıyla kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Çukurova'daki Karslılar Mahallesi'nde bir şantiyedeki kuyuya düşen sahipsiz köpeği fark eden işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye, köpeği halatla kuyudan çıkararak kurtardı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Karslılar Mahallesi'nde bir şantiyedeki kuyuya sahipsiz köpeğin düştüğünü fark eden işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kuyuya düşen köpeği halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.
Kaynak: AA
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