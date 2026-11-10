Adana Çukurova'da motosiklet çalma iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

Adana Çukurova'da motosiklet çalma iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Çukurova'da 26 Ekim'de bir apartman girişinden çalınan motosikletin ardından gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Polis, bölgedeki yaklaşık 300 saatlik kamera kaydını inceleyip 4 şüphelinin kimliğini belirledi, çalınma anı da güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'nın Çukurova ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Mahfesığmaz Mahallesi'nde 26 Ekim'de Y.S'nin apartman girişine bıraktığı motosiklet, kilidi kırılarak çalındı.
Y.S'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının yaklaşık 300 saatlik kaydını inceleyip 4 şüphelinin kimliğini belirledi.
Polis ekipleri, motosikleti çaldıkları öne sürülen D.K. (15) ve R.B. (16) ile olay sırasında gözcülük yaptıkları iddia edilen F.G. (19) ve R.K'yi (15) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Motosikletin çalınma anı apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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