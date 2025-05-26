Adana'da 11 Tesis Çevre Kirliliği Nedeniyle 10 Milyon TL Ceza Aldı - Son Dakika
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Adana'da 11 Tesis Çevre Kirliliği Nedeniyle 10 Milyon TL Ceza Aldı

26.05.2025 18:41
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Adana'da yapılan denetimler sonucunda, 5'i Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait olmak üzere toplam 11 tesise Ceyhan Nehri'nde yaşanan kirlilik nedeniyle 10 milyon 30 bin TL idari ceza uygulandı. Denetimlerde, arıtma tesislerinin çevre izin belgelerinin eksik olduğu tespit edildi.

Adana'da 11 tesise 10 milyon ceza: 5'i Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait arıtma tesisi

ADANA - Adana'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ceyhan Nehri'ndeki kirlilikle ilgili Ceyhan ve Seyhan havzalarında geniş kapsamlı denetim yaptı. 91 tesisteki denetimler sonucu 5'i Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait arıtma tesisi olmak üzere toplam 11 tesise 10 milyon 30 bin TL idari ceza uygulandı. Denetimlerde Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Seyhan, Kozan, Yüreğir ve Karataş atık su arıtma tesislerinin çevre izin belgelerinin de bulunmadığı da belirlendi.

Bakanlık ekipleri, Ceyhan Nehri'nde yaşanan su kirliliği ve balık ölümleriyle ilgili Ceyhan ve Seyhan havzalarını içeren kapsamlı bir denetim başlattı. Organize sanayi bölgesindeki tesisler, belediyelerin atık su arıtma tesisleri, kirlilik yükünün belirlenmesi ve sıcak noktaların tespiti için nehir yataklarında incelemeler yapıldı. Ceyhan Nehri'nin doğduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nden başlanarak İskenderun Körfezi'ne döküldüğü yere kadar 21 farklı noktadan yüzeysel su numuneleri alındı.

2 Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı ile yetkili çevre laboratuvarından 6 ekiple yürütülen çalışmalar kapsamında atık sularını Ceyhan Havzası'na deşarj eden Adana Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgeleri ve işletmelere ait 91 tesiste denetim yapıldı. Atık su deşarjı olan 31 tesisten 33 numune alındı.

Arıtma tesislerinin çevre izinlerinin de bulunmadı ortaya çıktı

Denetimlerde Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Seyhan Arıtma Tesisi'nde atık suların bir kısmının arıtılmadan deşarj edildiği, deşarj edilen suların da referans değerleri sağlamadığı belirlendi. Ceyhan, Kozan ve Yüreğir atık su arıtma tesislerinden alınan numunelerin de referans değerleri sağlamadığı tespit edildi. Ayrıca Seyhan, Kozan, Yüreğir ve Karataş atık su arıtma tesislerinin gerekli çevre izinlerinin de bulunmadığı belirlendi.

5 tesisteki ihlallerle ilgili Adana Büyükşehir Belediyesi'ne toplam 4 milyon 346 bin TL ceza uygulandı. 6 sanayi tesisine de yaklaşık 5 milyon 684 bin TL ceza verildi. Böylece Ceyhan Nehri'ndeki çevre kirliliği ile ilgili 5'i Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait 11 tesise Çevre Kanunu'na istinaden toplam 10 milyon 30 bin TL idari ceza uygulanmış oldu.

Bakanlık ekiplerinin Ceyhan Nehri'ndeki kirliliğin önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Adana'da 11 Tesis Çevre Kirliliği Nedeniyle 10 Milyon TL Ceza Aldı - Son Dakika

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