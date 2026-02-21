Adana'da 15 Hükümlü Yakalandı

Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
