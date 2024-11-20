Adana\'da 15 Yaşındaki Kızın Ölümü Üzerine İhmal İddiası

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ADANA'da kiraladığı deniz bisikletiyle açıldığı gölde cesedi bulunan Medine Gezer'in (15) ölmeden önce çalıştığı iş yerinin sahibine 'Ben artık yokum' yazılı mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Genç kızın annesi Feride Gezer (34), kızının mezarına gelinlik örtüp, gözyaşı dökerek, "15 yaşındaki bir kıza nasıl deniz bisikleti kiralar? Burada bir ihmal var, şikayetçi olacağız" dedi.

Olay, 14 Kasım'da saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Medine Gezer, Adnan Menderes Bulvarı'nın kıyısındaki işletmeden deniz bisikleti kiralayıp, tek başına göle açıldı. Bir süre sonra bilinmeyen nedenle dengesini kaybeden Gezer, suya düştü. Gezer'in suda çırpındığını görenler, durumu polise bildirdi. Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, gölde arama çalışması yaptı ancak sonuç alınamadı. Gezer'in cesedi, bir gün sonra yapılan çalışma ile bulundu. Gezer, otopsinin ardından Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'KIZIMIN HİÇBİR SORUNU YOKTU'

Anne Feride Gezer ile yakınları, Medine Gezer'in mezarına gelinlik koyup uzun süre gözyaşı döktü. Kızının hiçbir sorunu olmadığını anlatan Feride Gezer, "Olay günü kızım yürüyüş yapacağını söyleyerek evden çıktı. Kızım bir tekstil atölyesinde çalışıyordu. Çalıştığı iş yerinin sahibine 'Ben artık yokum' diye mesaj atıp, gölden 3 saniye görüntü göndermiş. Deniz bisikleti kiralamış. Neden böyle bir şey yaptı, bir türlü anlamadık. Deniz bisikletini kiraladığı kişiden şikayetçiyiz. O şahıs, 15 yaşındaki bir kıza nasıl deniz bisikleti kiralar? Burada bir ihmal var, şikayetçi olacağız. Benim canım yandı, başka annelerin canı yanmasın" dedi.