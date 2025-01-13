Adana'da 182 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 182 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Adana\'da 182 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Adana'da bir depoda yapılan operasyonda 182 bin litre kaçak akaryakıt bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

13.01.2025 10:17
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Adana'da bir depoya yapılan operasyonda 182 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi'ndeki bir depoda atık ve yanık yağlardan kaçak akaryakıt üretildiğini belirledi.

Bunun üzerine ekipler depoya operasyon düzenledi.

Bataklık alan çevresinde bulunması nedeniyle güçlükle ulaşılan depoda inceleme yapan ekipler, tanklarda 182 bin litre kaçak akaryakıt bulunduğunu tespit etti.

Polis, kaçak akaryakıtla ilgili İlhami A'yı (38) gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Kaçakçılık, Operasyon, Güvenlik, Sarıçam, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Çevre, adana, Son Dakika

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