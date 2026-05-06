Adana\'da 2.150 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Adana'da kaçak 2 bin 150 litre etil alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki bir depoda arama yaptı.

Adreste kaçak 2 bin 150 litre etil alkol ele geçiren ekipler, şüpheli M.E.Ş'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.