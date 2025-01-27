Adana\'da 2.35 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kamyonette 2 milyon 350 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ve makaron ticaretinin önüne geçilmesi için çalışma başlattı.

Ekipler, Sarıhamzalı Mahallesi'nde durdurulan bir kamyonette 2 milyon 350 bin makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.