Adana'da 2 sanık nitelikli dolandırıcılıktan 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Adana'da 2 sanık nitelikli dolandırıcılıktan 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, telefonla arayıp "adınız terör olaylarına karıştı" diyerek dolandırdıkları iddia edilen 2 sanığa 5'er yıl hapis ve 900'er bin lira para cezası verdi. Sanıklar suçlamayı reddetti, müşteki zararının giderilmediğini belirterek şikayetçi oldu.

Adana'da telefonla aradıkları kişiyi "adınız terör olaylarına karıştı" bahanesiyle dolandırdıkları iddia edilen 2 sanık, 5'şer yıl hapis ve 900'er bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar İ.Ç. ve M.Ş, müşteki A.D. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, telefonda kendilerini polis olarak tanıtan sanıkların, müşteki A.D'ye "adınız terör olaylarına karıştı" diyerek para istediğini belirtti.

Müştekinin bankadan çektiği 367 bin lirasını koyduğu poşeti telefonla görüştüğü kişilere verdiğini anlatan savcı, kimlikleri belirlenen sanıklar İ.Ç. ve M.Ş'nin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanıklar, savunmalarında haklarındaki suçlamayı reddetti.

A.D. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirtti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 5'şer yıl hapis ve 900'er bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
Dolandırıcılık3. SayfaGüncelAdliyeTerörAdanaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 2 sanık nitelikli dolandırıcılıktan 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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