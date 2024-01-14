 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da 26 Milyon TL Değerinde Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da 26 Milyon TL Değerinde Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da bir depoda yapılan operasyonda, piyasa değeri 26 milyon 312 bin TL olan 40 milyon 480 bin kaçak makaron ele geçirildi. Depo sahibi tutuklandı.

Adana\'da 26 Milyon TL Değerinde Kaçak Makaron Ele Geçirildi
14.01.2024 - 11:13,
Abone Ol

ADANA'da bir depoda piyasa değeri 26 milyon 312 bin TL olan 40 milyon 480 bin kaçak makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan depo sahibi N.Ç., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoda yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, N.Ç.'nin deposuna operasyon düzenledi. Depoda arama yapan polis, piyasa değeri 26 milyon 312 bin TL olan 40 milyon 480 bin kaçak makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan N.Ç., işlemleri sonrası tutuklandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Adliye, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 26 Milyon TL Değerinde Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika


11:20
İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:30
Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22
Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56
MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:26
Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı
09:22
İstanbul'da atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu İstanbul'da atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu
09:12
9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi 9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi
09:05
Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı

Son Dakika
11:20 İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:30 Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22 Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56 MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:26 Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı
09:22 İstanbul'da atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu
09:12 9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi
09:05 Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı
08:48 Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 Milyon liraya satışa çıkardı
08:28 Şehitlerin intikamı için başlatılan operasyondan nefes kesen görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 11:44:13. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da 26 Milyon TL Değerinde Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement