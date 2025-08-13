Adana'da 3 Bin Uyuşturucu Hapla Tutuklama

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde 3 bin 219 uyuşturucu etkili hap bulunan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen O.M'nin (24) kullandığı aracı Dadaloğlu Mahallesi'nde durdurdu.
İnceledikleri otomobilin bagajında 3 bin 219 uyuşturucu etkili hap ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
