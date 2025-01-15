Adana'da 3 Kişinin Boğazı Kesilmiş Cansız Bedenleri Bulundu - Son Dakika
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Adana'da 3 Kişinin Boğazı Kesilmiş Cansız Bedenleri Bulundu

Adana'da bir evde 64 yaşındaki Yusuf Tehci, eşi Hüsne ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin boğazları kesilmiş şekilde ölü olarak bulundu. Olay, sabah saatlerinde meydana geldi ve polis soruşturma başlattı.

15.01.2025 12:22
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1) ADANA'DA EVDE 3 KİŞİNİN BOĞAZLARI KESİLMİŞ CESETLERİ BULUNDU

ADANA'da bir evde Yusuf Tehci (64) ile eşi Hüsne (61) ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin (53) boğazları kesilerek öldürülmüş cansız bedenleri bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Dolmuş şoförü Yusuf Tehci'nin evine giden yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde ekipler, Yusuf Techi ile eşi Hüsne ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin boğazları kesilerek öldürülmüş cesediyle karşılaştı. Evde inceleme yapan ekipler, ailenin kahvaltı yaptıktan sonra olayın yaşandığını belirledi. Acı haberi alan aile yakınları, evin bulunduğu sokağa gelerek sinir krizi geçirdi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da 3 Kişinin Boğazı Kesilmiş Cansız Bedenleri Bulundu - Son Dakika

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