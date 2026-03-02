Adana'da 4.5 milyon makaron ele geçirildi

Adana'da kaçak 4 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir kamyonette arama yaptı.

Araçta kaçak 4 milyon 500 bin makaron ele geçiren ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.