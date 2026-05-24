Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.26'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.