Adana'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre deprem, saat 04.26'da meydana geldi. Depremin yerin 8,6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremin Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Niğde'de de hissedildiği belirtilerek, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.