Adana\'da 408 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Adana'da 408 bin 235 uyuşturucu hap ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir tırla kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Durdurulan tırda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada dorsenin altına gizlenmiş 408 bin 235 uyuşturucu hap bulundu.
Gözaltına alınan sürücü H.H. (45) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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