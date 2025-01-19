Adana\'da 5 bin kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da bir tırda 5 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen tırı takibe aldı.
Merkez Sarıçam ilçesinde durdurulan tırda, 5 bin 50 paket kaçak sigara bulundu.
Ekipler, tır sürücüsü ve 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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