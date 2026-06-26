Adana\'da 5 Bin Zeytin Fidanı Dikildi

Adana'da hükümlüler tarafından 5 bin zeytin fidanı dikildi.

Sarıçam ilçesinde kurulan ve geçen yıl ağustosta hükümlü kabulüne başlanan Adana Rehberlik ve Rehabilitasyon Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Dikili Ağacım Var Derneğinin de desteğiyle düzenlenen programda, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, kurumda bağımlılıkla ilgili tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden hükümlülerle 5 bin zeytin fidanını toprakla buluşturdu.

Fidan dikim programına, Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Altay, Suluca Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu cumhuriyet savcısı Abdullah Kıvanç Yıldırım, Adana Rehberlik ve Rehabilitasyon Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdür Vekili Halil İbrahim Yıldırım ile kurum yöneticileri ve infaz koruma memurları da katıldı.