Adana'da 5 Ocak Kurtuluş Parkı'nın Temeli Atıldı - Son Dakika
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Adana'da 5 Ocak Kurtuluş Parkı'nın Temeli Atıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 5 Ocak Kurtuluş ve Özgürlük Parkı'nın temel atma töreninde adaletli SGK borcu tahsilatına karşı durduklarını belirtti. Park, şehrin en büyük yeşil alanlarından biri olacak.

05.01.2025 11:46  Güncelleme: 12:22
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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 5 Ocak Kurtuluş ve Özgürlük Parkı'nın temel atma törenine katıldı. Karalar, burada yaptığı konuşmada, sadece 6 CHP'li belediyeye uygulanmak istenen SGK borcu tahsilinin baskı ve engelleme çabası olduğunu dile getirdi. Karalar, ne olursa olsun halka hizmete aralıksız devam edeceklerini söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan ilçesinde 5 Ocak Kurtuluş ve Özgürlük Parkı'nın temel atma törenine katıldı. Törene Karalar'ın yanı sıra Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Bilal Bilici, Orhan Sümer ve Ayhan Barut, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Zeydan Karalar, vatandaşların kendisine verdiği büyük destekten dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasına, bu güven ve inanca layık olabilmek için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Başkan Zeydan Karalar, 38 bin metrekarelik alana sahip parkta 21 bin 500 metrekare yeşil alan, anıt duvarıyla özel bir meydan, çocuklar için oyun alanları, kaykay pistleri, yürüyüş yolu, bisiklet yolları, masa tenisi ve satranç masaları, yağmur bahçeleri ve sürdürebilir sulama sistemleri gibi birçok özelliğin yer alacağını açıkladı.

Zeydan Karalar, yapılacak parkın, Merkez Park ve Atatürk Parkı'yla birlikte şehrin en büyük ve en güzel parklarından olacağını bildirdi. Adana'nın kurtuluşunu temsil eden 5 Ocak Kurtuluş ve Özgürlük Parkı'nın ismiyle de çok özel olduğunu dile Başkan Zeydan Karalar, Kurtuluş Mücadelesi'nde kentin yeri ve önemini anlattı. Başkan Zeydan Karalar, bölgeye semt pazarı yapılacağını da sözlerine ekledi.

Belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili soruna da değinen Başkan Zeydan Karalar,  sadece 6 CHP'li belediyeye uygulanmak istenen SGK borcu tahsilinin adaletli olmadığını, baskı ve engelleme çabası olduğunu kaydetti. Başkan Zeydan Karalar ne olursa olsun halka hizmete aralıksız devam edeceklerini söyledi.

Karalar konuşmasını Hasan Hüseyin Korkmazgil'in "Acıyı Bal Eyledik" şiirini okuyarak bitirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana'da 5 Ocak Kurtuluş Parkı'nın Temeli Atıldı - Son Dakika

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