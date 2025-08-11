Adana'da 7 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ceyhan ilçesinde durdurdukları kamyonette arama yaptı.
Aracın kasasındaki kolilerde 7 milyon makaron bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da 7 Milyon Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
