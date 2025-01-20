Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 96 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşilyuva Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.
Adreste 102 paket halinde 96 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu.
Polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da 96kg Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi - Son Dakika
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