Adana'da aileye ait araçlara 2 gün üst üste saldırı düzenleyen F.C. ve S.A. yakalandı

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Adana'da aynı ailenin farklı araçlarına 2 gün üst üste silahlı saldırı düzenlediği belirlenen şüpheliler F.C. ve S.A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandıkları adreste yakalandı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

Yusuf YILDIZ/ADANA,