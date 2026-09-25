Adana'da aileye ait araçlara 2 gün üst üste saldırı düzenleyen F.C. ve S.A. yakalandı

Adana'da aileye ait araçlara 2 gün üst üste saldırı düzenleyen F.C. ve S.A. yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da aynı ailenin farklı araçlarına 2 gün üst üste silahlı saldırı düzenlediği belirlenen F.C. ve S.A., Gasp Büro Amirliği ekiplerince saklandıkları adreste yakalandı. Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Adana'da aynı ailenin farklı araçlarına 2 gün üst üste silahlı saldırı düzenlediği belirlenen şüpheliler F.C. ve S.A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandıkları adreste yakalandı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
Yusuf YILDIZ/ADANA,
Kaynak: DHA
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