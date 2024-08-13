Adana'da Alkollü Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

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Adana'da trafik polisleri, yaklaştığı uygulama noktası öncesi otomobilini durdurmasından şüphelenildiği sürücünün alkollü olduğunu belirleyince ceza uyguladı.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda denetim yapan trafik ekipleri, 01 KZ 530 plakalı otomobilin uygulama noktasına 50 metre kala yol kenarında durduğunu fark etti.

Aracın yanına giden ekipler, sürücü K.T.K'ye alkol testi yaptı.

Ekipler, ölçümde 1,04 promil alkollü olduğu tespit edildiği için ehliyetine 6 ay süreyle el koydukları sürücüye 6 bin 439 lira ceza uyguladı.

Aracının park halinde olduğunu iddia edip trafik polisleriyle tartışan K.T.K, "Alkollüyüm, beni idare edin." diye bağırdı.

K.T.K'nin ekiplere zorluk çıkardığı anlar kamerayla görüntülendi.

Ekipler, sürücüyü "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan işlem yapmak için Fatih Polis Merkezine götürdü.

Trafikten men edilen otomobil de yediemin otoparkına çekildi.